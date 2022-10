Leichter kann es nicht sein

„Ihr habt keine Chance, also nutzt sie“ – dieser Spruch trifft auf das anstehende Europapokal-Abenteuer der Stockerauer Handballdamen in Lissabon zu. Dabei handelt es sich um den nächsten Meilenstein in der Geschichte des Vorzeigevereins aus der Lenaustadt.

Die Portugiesinnen sind haushoher Favorit, in diesem Duell und im gesamten Bewerb. Zudem muss der UHC auf magische Heimspielnächte – wie im Vorjahr beim dramatischen Siebenmeter-Aufstieg gegen Kreuzlingen – leider verzichten. Das finanzielle Angebot von Benfica, beide Spiele auswärts auszutragen, war einfach zu reizvoll. Auch das zeigt, dass Welten zwischen den Vereinen liegen.

Was positiv stimmt, nicht vor Ehrfurcht zu erstarren: Gegen den „Millionenklub“ können die Stockerauerinnen gar nicht verlieren, nur gewinnen. Leichter kann eine Aufgabe eigentlich nicht sein.