Macht es dem Erzrivalen nach!

Zuerst Hollabrunn und dann lange nichts. So in etwa lässt sich die Frage beantworten, wer großer Titel- und Aufstiegsfavorit in der Handball- Herren-Bundesliga ist. Die Korneuburger zählen zwar auch zu den aussichtsreichen Kandidaten, kokettieren selbst aber nicht mit dem ganz großen Wurf.

Der Start gegen Fünfhaus glückte und zeigte auch, weshalb die Bezirkshauptstädter mehr als nur Mitfavorit sind: eine eingespielte Mannschaft, ein Teamgeist, der seinesgleichen sucht und junge Talente, die heuer bereit sind, den nächsten Schritt zu machen.

Druck gibt es also keinen in Korneuburg, und das könnte zum Vorteil gereichen. Frag nach bei den Hollabrunnern. Auch diese starteten ohne große Ambitionen in die Vorsaison – und wurden prompt Meister. Eine Nachahmung wäre wünschenswert.