Jetzt ist es also passiert: Die Korneuburger Handball-Bundesligaherren verpassen das Obere Play-off der zweithöchsten Spielklasse des Landes und müssen den schweren Gang in das UPO antreten. Dort wartet jetzt ein beinharter Kampf um den Klassenerhalt. Ein Abstieg wäre der absolute Super-GAU und muss mit allen Mitteln vermieden wären.

Auf dem Papier sind die Kor neuburger die stärkste Mannschaft, vor allem, weil die Verletzenliste bis zum Play-off- Start kürzer werden sollte. Allerdings dürfte den Mannen von Trainer Alexander Luzyanin die eigene Leistung als Warnung dienen, wie schnell man in einen negativen Strudel hineingezogen werden kann – ist es doch kaum ein Monat her, da grüßte man als Tabellenführer (!) von der Spitze. So eng liegen in dieser Liga Freud und Leid beisammen.

Ein Beispiel: Gewinnt Korneuburg sein letztes Spiel, hat man genauso viele Punkte wie im Vorjahr – und ist trotzdem nicht oben dabei. Aber alles Jammern hilft nicht, es gilt ab sofort, den Schalter umzulegen, der verpassten Meisterrunde nicht nachzutrauern und sich dem Unternehmen Klassenerhalt zu widmen. Denn das, was auf Papier steht, ist nur so viel wert wie die praktische Umsetzung in der Halle.