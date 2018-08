Und täglich grüßt das Murmeltier: So oder so ähnlich muss es den Spielern, Vereinsverantwortlichen und Fans des SV Stockerau gehen. Mit drei Nieder lagen aus ebenso vielen Spielen und satten zwölf Gegentoren hängt die „Rote Laterne“ schon wieder in Stockerau – wie schon in der Vorsaison, als erst in der fünften Runde gepunktet wurde und der erste Sieg überhaupt erst Ende September gelang. Oder auch wie in der Spielzeit 2016/17, als immerhin vier Punkte aus vier Spielen zu Buche standen. In beiden Saisonen wurde es ja ein beinharter Kampf um den Klassenerhalt – etwas, das diesmal eigentlich verhindert hätte werden sollen. Zumindest wäre das der Plan gewesen.

Klar, nach vier Runden ist ein Urteil zu früh, wohin die Reise wirklich geht. Zudem haben sich Gössinger und Co. nach dem Sensationslauf zum Last-Minute-Ligaverbleib im Frühjahr auch etwas Kredit verdient. Nur eines ist auch klar: Die Lenau städter sollten schnellstmöglich wieder in die Spur finden und es tunlichst vermeiden, das Thema Abstiegskampf auf die lange Bank zu schieben. Denn aus einem negativen Strudel rauszukommen, ist schwierig. Und ob’s dann auch beim dritten Mal für den Verbleib in der 2. Landesliga reicht, sollte nun wirklich nicht ausgetestet werden.