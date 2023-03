Premiere mit Nachhaltigkeit

Am Samstag wird ein Stück Weinviertler Sportgeschichte geschrieben: Die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn spielen erstmals in den Play-offs der obersten Volleyball-Liga. Und auch wenn man als krasser Außenseiter in das Duell mit Linz-Steg geht, ist alleine schon das Antreten titelreif.

Warum? Weil dieser Erfolg auf Nachhaltigkeit basiert. Die Vereinsverantwortlichen wollten einen Volleyball-Stützpunkt schaffen, dessen Erfolge sich aus dem eigenen Nachwuchs speisen. Das ist gelungen.

Nach Jahren als „Prügelmädchen“ gab es in der Kampfmannschaft das Play-off-Ticket, der U20-Nachwuchs wurde starker Siebenter bei den österreichischen Meisterschaften. Und einzelne Spielerinnen wie die Hohenauer-Schwestern sorgen national und international schon für Furore. Geduld zahlt sich eben meistens aus.