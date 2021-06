Ein Hauch von Olympischen Spielen wehte von letzten Donnerstag bis Sonntag durch Graz. Mehr als 20 heimische Sportverbände kürten in rund 300 Bewerben ihre Meister – darunter viele Teilnehmer aus dem Bezirk Korneuburg, egal ob Einzelsportler oder Vereine.

Bei der Premiere waren rund 3.500 Aktive in 18 Sportstätten dabei. Hauptsächlich in Randsportarten, aber das war ja auch Sinn der Sache – ein Sportfest für jene Verbände, die sonst eher weniger im medialen Fokus stehen und in Zeiten von Corona besonders litten. Nicht nur finan ziell, sondern auch, was ihre Sportler bzw. Mitglieder angeht.

Deswegen soll dieses erste sportliche Großereignis in der Pandemie auch als Riesenimpuls aus dem Spitzen- in den Breitensport verstanden werden. Um auch dort dringend notwen dige Impulse zu geben. Denn während Corona wurde laut einigen Studien ein Drittel weniger Sport betrieben. Die Menschen zu mehr Sport zu motivieren, wird deshalb eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sein.