So bleibt man das Vorbild

Wer von englischen Fußballfans Applaus erhält, der hat im Normalfall etwas geleistet. So ging es Torfrau Manuela Zinsberger mit dem Nationalteam der Frauen am Samstag in Sunderland. Zwar verlor die rot-weiß-rote Auswahl gegen England mit 0:1, man forderte den Favoriten aber und war bis zum Schlusspfiff – auch dank Zinsbergers Paraden – knapp an einem Punktegewinn dran.

Nach der erfolgreichen Euro 2017 war Zinsberger DAS Gesicht des österreichischen Frauenfußballs. Das ist sie vor der EM 2022 immer noch – sogar noch mehr, reifte sie doch in London bei Arsenal zu einer internationalen Klassekeeperin.

Wer hätte das damals gedacht, als sie beim USV Leitzersdorf ihre Karriere begann? Wohl niemand. Aber genau deshalb ist sie das Vorbild vieler junger Nachwuchskickerinnen. Mit solchen Leistungen wie gegen England auch noch weit über 2022 hinaus.