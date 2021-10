Wie sich die Zeiten doch ändern: Noch vor einem Jahr lachte der UHC Hollabrunn von der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga und die Union Korneuburg mühte sich, Anschluss zu halten.

In dieser Saison ist es genau umgekehrt, und beim Weinviertel-Derby in Hollabrunn am Samstag setzten die Bezirkshauptstädter mit dem Last-Minute-Sieg noch einen drauf. Damit bleibt man nicht nur erster Verfolger von Tabellenführer Leoben, sondern untermauerte den Anspruch, heuer ganz vorne mitzuspielen.

Allerdings in einer Liga, die so ausgeglichen ist wie noch nie. Das ist einerseits gut für die Korneuburger, deren Qualität gegeben ist, deren Konstanz in der Vergangenheit aber noch nicht so war, wie es ein Team mit Ambitionen auf die Spitzenplätze braucht. Andererseits sorgt diese Ausgeglichenheit dafür, dass keine Mannschaft abreißt.

Das bedeutet auch, dass jeder Punkt hart erarbeitet werden muss. Und da oft Kleinigkeiten entscheiden, war dieser Erfolg in Hollabrunn vor allem für den Kopf Goldes wert. Korneuburg ist nicht nur bereit für den nächsten, sondern auch für den letzten Schritt.