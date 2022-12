Spagat als Challenge

Robert Haas also! Mit der Verpflichtung des langjährigen Traiskirchen-Coach, zuletzt bei der Wiener Austria tätig, holte der SV Stockerau einen Top-Mann in die Alte Au. Allerdings auch einen Trainer, dem der Ruf vorauseilt, ein erfolgreicher, aber auch sehr fordernder und konsequenter Coach zu sein. Anders formuliert: Eine Wohlfühloase wird es in Stockerau jetzt nicht mehr geben.

In Sachen Professionalität darf aber ein Schritt vorwärts erwartet werden: Denn egal ob in der Kaderplanung, Training, im Match oder beim gesamten Rundherum – an Engagement, Ideen und Einsatz mangelt es dem Taktikexperten Haas nie.

Dafür des Öfteren an den Möglichkeiten seines jeweiligen Vereins. Zuletzt zu beobachten in Retz. Nicht gerade ein kleiner Verein im Weinviertel. Diesen Spagat zwischen seinen Erwartungen und den Möglichkeiten des Vereins zu schaffen, wird wohl die größte Aufgabe werden.