Still und heimlich in aller Munde

Alle reden vom Erfolgslauf des SC Korneuburg oder der Misere beim 1. FC Bisamberg in der 2. Landesliga Ost. Aber still und heimlich ist jetzt auch der SV Sierndorf in aller Munde.

Die Mannschaft ist weiter unbesiegt, hat zudem enormes Offensivpotenzial. Mit 19 Treffern stellt man den besten Angriff der Liga. Und dass die Moral stimmt, beweist die Aufholjagd beim 4:3 gegen Bisamberg. Was Trainer Lukas Fürhauser und Co. noch mehr Mut machen sollte: Bis auf Korneuburg hat man schon gegen jedes Team aus den Top-Fünf gespielt – und nicht verloren.

Anders formuliert, der Spielplan lässt den Verein durchaus von höherem träumen. Klar, die Bäume wachsen am Sierndorfer Sportplatz nicht in den Himmel, der Titel ist (noch) kein Thema. Nur: Grund zum Tiefstapeln gibt es bei diesen Leistungen auch nicht.