Und schon dreht sich das Karussell

Die Fußballsaison ist noch nicht einmal zu Ende, da nimmt das Transferkarussell schon ordentlich Fahrt auf. Egal ob in Stockerau, Bisamberg, Korneuburg, Sierndorf oder Obergänserndorf – so früh wie nie werden die ersten Zu- oder Abgänge bekannt gegeben.

Das liegt auch daran, dass die Sommerpause heuer so kurz wie nie ist, keine drei Wochen nach dem Saisonende beginnt schon die Vorbereitung auf den Herbst. Das sorgt auch für einen erhitzten Transfermarkt, sprich, die Forderungen der Spieler sind trotz Corona nicht gerade kleiner geworden.

Das gilt besonders für die 2. Landesliga, die mittlerweile an der Grenze zum Profifußball kratzt – zumindest, was klingende Namen und kolportierte Gehälter angeht. Um mitzuhalten, muss entweder früh genug am Transfermarkt zu- oder danach tief ins Geldbörsel gegriffen werden.