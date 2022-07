Verspricht ein Fußballfest

Als „Geschichten, die nur der Fußball schreibt“ bezeichnete Ex-Leobendorf-Sportleiter und heutiger SKN St. Pölten Teammanager Mario Batoha das Erstrundenlos im ÖFB-Cup, das „seine“ beiden Vereine gegeneinander antreten lässt.

Wahrlich verspricht das Duell viel Brisanz, denn Batoha kennt den ehemaligen Verein wie seine Westentasche, war Spieler und später Funktionär. Sein Bruder schnürt noch die Schuhe und mit Kumpel Sascha Laschet steht einer seiner besten Freunde an der Seitenlinie. Innerlich wird es den 39-Jährigen in den 90 Minuten – vielleicht auch 120 oder mehr – zerreißen, äußerlich muss er seinem Arbeitgeber die Daumen drücken.

Ganz so aufgeladen wie für Batoha wird es für die anderen Zuschauer nicht sein, kommen sollten sie trotzdem. Mit dieser Vorgeschichte in all ihren Facetten verspricht der 16. Juli in Leobendorf ein Fußballfest zu werden.