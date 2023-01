Viele gibt es nicht mehr

Während sie im Nachwuchs noch gang und gäbe sind, muss man sie bei den Erwachsenen wie die Nadel im Heuhaufen suchen: Die Rede ist von Hallenfußballturnieren. In den letzten zwei Wintern waren diese wegen Corona ohnehin rar gesät bzw. kaum vorhanden. Jetzt versucht es die Schirigruppe Nordwest mit einem neuen Anlauf in Stockerau.

Denn auch wenn der Bandenzauber zuletzt seine Magie verloren hat: Seine technischen Ansprüche, die kurzen und intensiven Spiele sowie die Tatsache, dass Teams aller Klassen gegeneinander antreten, haben Charme.

Außerdem: Fußball wird selbst in den untersten Klassen immer professioneller und durchkalkulierter. Da passt der Hallenkick schlecht in den Vor bereitungsplan. Und gerade deshalb, weil es kaum mehr Turniere gibt, sollte kommendes Wochenende in der Alten Au vorbeigeschaut werden.