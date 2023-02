Wieder was zum Reden

Die Wintervorbereitung hat im Fußball eine immens wichtige Bedeutung, weil sie deutlich länger als jene im Sommer ist und mehr Zeit bleibt, um am Fundament arbeiten zu können. Und im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren gibt es heuer wieder eine Vorbereitung wie früher – mit den unterschiedlichsten Heran gehensweisen.

Ein Auszug: Es gibt Frühstarter wie Spillern, kein 1.-Klasse-Verein startete früher. Oder den 2.-LL-Klub Obergänserndorf, der sein erstes Testspiel diese Woche hat. Stichwort Tests: Mancher Trainer kann nicht genug Vorbereitungsspiele haben, manch anderer beschränkt sich dabei auf das absolute Minimum.

Das Schöne am Fußball: So unberechenbar er auf dem Platz ist, ist er es auch abseits davon. Welche Herangehensweise am Ende richtig war, zeigt dann die Meisterschaft. Aber schön, dass man wieder darüber diskutieren kann.