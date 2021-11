Zauberwort Kontinuität

Es kehrt keine Ruhe ein beim SC Korneuburg. Nach den verpatzten Vorsaisons wollte die neue Vereinsleitung mit den vielen hochkarä tigen Neuverpflichtungen im Sommer eine neue Ära einläuten.

Unter Gerald Schalkhammer schien es nach durchwachsenem Start in die richtige Richtung zu gehen, Ende September schnupperte man an der Tabellenspitze. Keinen Monat später steckt man aber wieder in einer Abwärtsspirale – so tief, dass Schalkhammer seinen Rücktritt anbot, weil er mit der Einstellung so mancher Spieler nicht zufrieden ist.

Gut, dass der Verein dies ablehnte, denn ein Trainerwechsel wäre wohl das Schlechteste, was man hätte machen können. Da macht es mehr Sinn, im Winter an den Stellschrauben des Kaders zu drehen. Denn ohne Kontinuität auf der Trainerbank wird der sportliche Erfolg ausbleiben. Gerade in so einer ausgeglichenen Klasse wie der 2. Landesliga Ost.