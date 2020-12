Die Flüchtlingsquartiere in Korneuburg und Stockerau wurden geschlossen, die letzte verbliebene Flüchtlingsunterkunft im Bezirk befindet sich ausgerechnet in Unterhautzental. In dem 273-Einwohner-Ort sind die Voraussetzungen suboptimal. In den Städten gab es bis zur Auflösung der Unterkünfte ein engmaschiges Netzwerk von freiwilligen Helfern, und beide Kommunen boten schon alleine aufgrund ihrer Größenordnung eine entsprechende Infrastruktur und Freizeitangebote.

In Unterhautzental gingen 2015 beim Bezug der „Pension Hedwig“ – nicht zuletzt wegen der fehlenden Information – die Wogen hoch. Dann wurde es ruhig um die Unterkunft. Dass jetzt wieder neue Flüchtlinge in den kleinen Ort verlegt wurden, schürt erneut Ängste bei den Bewohnern. Faktum ist: Für ein Durchzugsquartier ist Unterhautzental einfach zu klein. Warum die Politik an dem Standort festhält und andere funktionierende – wie das alte Bezirksgericht in Stockerau – geschlossen hat, ist nicht schlüssig.