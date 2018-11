Der Nachtbus zwischen Wien und Stockerau ist kein Liebkind der Städte und Gemeinden. Im Jahr 2007 ins Leben gerufen, wurde er die letzten Jahre mehr als stiefmütterlich behandelt.

Es gab keine Bewerbung, keine Bilanz oder sonstige Meldungen mehr. Umso überraschter waren viele, dass er mit Anfang 2019 eingestellt werden soll – weil sie das Angebot gar nicht kannten. Die geringe Wertschätzung gipfelte schließlich darin, dass bei der Ankündigung der Einstellung in der Korneuburger Gemeinderatssitzung weder konkrete Gesamtzahlen verkündet noch der korrekte Abfahrtsort (nämlich Schwedenplatz, nicht Floridsdorf) gekannt wurde.

VP-Bürgermeister Gepp aus Korneuburg sagt, das rote Stockerau sei mitentscheidend für das Aus gewesen. Verifizieren lässt sich diese Aussage nicht. In Stockerau herrscht derzeit ein politisches Vakuum. SP-Bürgermeister Laab will nichts mehr sagen, seine Nachfolgerin kann noch nichts sagen. Das ist aber die Chance für den Nachtbus: Der Wechsel in der Stockerauer SPÖ könnte das Blatt durchaus nochmals wenden.