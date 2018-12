Dass es in Stockerau Neuwahlen geben könnte, war bis wenige Tage vor der Sondergemeinderatssitzung nur Theorie. Stunden vor der Sitzung ließ die FPÖ aber die Bombe platzen und kündigte an, das Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ zu beenden. Das war der Anfang vom Ende. Mit dem Rückenwind sah die ÖVP die Chance, durch erzwungene Neuwahlen die politischen Karten in der Stadt neu zu mischen.

Die größte Gefahr aus Sicht der ÖVP wäre gewesen, wenn Gabriele Frithum und ihr SP-Team bis zur regulären Gemeinderatswahl Aufbruchsstimmung hätten vermitteln können. Die jetzige Chance wollte sich die ÖVP nicht entgehen lassen. Für Stockerau geht es um viel: Die Stadt braucht ein Budget, wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden. Die Stimmung im Stockerauer Gemeinderat war in den letzten Sitzungen ob der gegenseitigen Anfeindungen an der Grenze des Erträglichen. An diesem Stil muss sich etwas ändern, will man die Stadt vorwärtsbringen. Der Erfolg von Neuwahlen wird nicht zuletzt davon abhängen, ob neue Köpfe frischen Wind bringen.