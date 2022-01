Stolpersteine ausräumen

Als Pilotprojekt wurde das ISTmobil bei seiner Gründung 2015 – zurecht – gefeiert. Die fünf Anrufsammeltaxis des Bezirks wurden damals durch das gemeindeübergreifende System ersetzt. Dem Begriff „Sammeltaxi“ konnte das ISTmobil nie wirklich gerecht werden. Die Idee, dass mehrere Fahrgäste das Taxi gemeinsam nutzen, hat in der Realität nicht funktioniert.

In den letzten zwei Jahren hat die Corona-Pandemie die Zahl der Fahrgäste gedämpft. Doch schon mit der Eingliederung in die VOR-Tarife im Jahr 2018 begannen die Probleme. Die strikte Vermeidung von Parallelfahrten zu öffentlichen Verkehrsmitteln trieb seltsame Blüten und machte das ISTmobil in manchen Fällen unattraktiv.

Diese Förderbedingung des Landes NÖ ist nachvollziehbar. Aber die strenge Auslegung erweist sich immer mehr als Stolperstein, der das ganze Projekt zu Fall bringen könnte.