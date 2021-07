Können, aber nicht müssen – das ist es, was die noch geltende Ausnahmeregelung für Gemeinderatssitzungen vorsieht. Im Vorjahr, als die Pandemie den Alltag bestimmte, wurde den Gemeindepolitikern die Möglichkeit von Umlaufbeschlüssen eingeräumt, die jedoch kaum genutzt wurde. Sprich: Die Stimmen der Mandatare werden eingesammelt, ein Treffen gibt es dabei nicht.

Während in sämtlichen Gemeinden längst wieder öffentliche Gemeinderatssitzungen mit Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, wird in Leitzersdorf kurioserweise noch immer per Umlaufverfahren abgestimmt – sogar über ein Windkraftprojekt, das über die Gemeindegrenzen hinaus für Kritik sorgt und nach einer ordentlichen Diskussion verlangt hätte.

Dass sich die ÖVP mit dieser Methode lange Diskussionen ersparen möchte und dafür eine Ausnahmeregelung vorschiebt, liegt auf der Hand. Ein Versteckspiel mit der Opposition kann aber wohl nicht länger die Lösung sein.