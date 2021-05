In der Korneuburger Hovengasse hat man es bereits umgesetzt, in Sierndorf ist es geplant: Wo neue Bäume gesetzt werden, ist neuerdings vom Schwammstadt-Prinzip die Rede. Es geht darum, die Bäume durch die Möglichkeit, Regenwasser zu speichern, anstatt es zu kanalisieren, klimafit zu machen. In Sierndorf regt sich jetzt massiver Widerstand der Anrainer, die fürchten, dass bei Starkregen ihre Keller unter Wasser stehen, wie das schon in der Vergangenheit der Fall war.

Der Kern des Problems liegt in der mangelhaften Kommunikation mit den Anrainern, was bei so einem sensiblen Thema, wo die Bewohner ihr Eigentum gefährdet sehen, unabdingbar gewesen wäre. Gerade bei einer so neuen Technik wie der Schwammstadt wäre es ratsam gewesen, Experten zuzuziehen, die die Fragen der Bürger hätten beantworten können. So hat sich die Sierndorfer Gemeindeführung eine neue Front eröffnet, die man sich mit einer besseren Informationspolitik vielleicht hätte sparen können.