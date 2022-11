Werftareal als Zukunft?

Noch vor zehn Jahren hatte es nicht gut ausgesehen für das Korneuburger Stadtmuseum: Das ehemalige Tröpferlbad, in dem das Museum seit 1974 beheimatet ist, bröckelte an allen Ecken und Enden, Schimmel fraß sich die Wände hoch und der Verein wurde lange Zeit sein verstaubtes Image nicht los.

Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Das Museum hat sich nach außen geöffnet und erfolgreich an Projekten teilgenommen und die Stadt hat Geld für Teilsanierungen in die Hand genommen. Als Belohnung für alle Bemühungen darf sich der Museumsverein jetzt Kulturpreisträger des Landes NÖ nennen.

Dennoch bleibt das Gebäude das große Sorgenkind, Dach und Fassade bedürfen einer (teuren) Sanierung. Das Stadtmuseum hat definitiv Zukunft, aber vielleicht an einem anderen Standort. Am Werftareal wäre man jedenfalls mittendrin in der Korneuburger Geschichte ...