Am Freitag in Mannsdorf wurden zwar nur 75 Minuten gespielt, die war Leobendorf – mit Abstrichen – aber besser. Mit einem 2:0 fährt man am 2. Oktober nochmal ins Marchfeld, um die restlichen 15 Minuten über die Bühne zu bringen. Alles andere, als den Sieg endgültig unter Dach und Fach zu bringen, wäre eine Überraschung.

Die Mannschaft wirkt im Moment gefestigt, punktet nicht mehr nur zu Hause, sondern zeigt auch auswärts auf. Auch kleine Störfeuer wie die Ablöse von Co-Trainer Pero Brnic scheinen der aktuellen Stärke keinen Abbruch zu tun. Im ersten Spiel nach Brnic gab’s einen Zu-Null-Erfolg gegen die SKN Juniors, auch das zweite gegen den FC Marchfeld Donauauen wurde schon (fast) gewonnen.

Den Löwenanteil an der bis dato megaguten Premierensaison in der Regionalliga hat wohl Trainer und Anpeitscher Sascha Laschet. Dem ehrgeizigen Ex-Verteidiger nimmt man sogar die Floskeln „Ich will jedes Spiel gewinnen“ und „Wir fahren auch dort hin, um voll anzuschreiben“ ab. Dieses Selbstbewusstsein, gepaart mit der Klasse seiner Spieler, fruchtet momentan sensationell. Freilich ist die Truppe gut, doch dass sie zusammenhält und funktioniert, dafür muss gesorgt werden. Das ist gerade der Fall. Sollte das so bleiben, muss man sich fragen: Wohin geht denn die Reise?