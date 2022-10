Wurm steckt im System

Die Post spielt die Zustellungsprobleme in Gerasdorf und Enzersfeld herunter: Personalprobleme und Krankenstände wären der Grund, warum man den Qualitätsansprüchen nicht gerecht wird. Das hilft den Kunden, die auf Zeitungsabonnements warten oder Mahnungen statt Rechnungen bekommen, wenig. Zumal die Kritik seit Sommerbeginn besteht.

Der Knackpunkt ist aber, dass sich die Postkunden mit ihren Beschwerden bei der Post nicht ernst genommen fühlen. Das gipfelt darin, dass jetzt sogar der Gerasdorfer Bürgermeister mit den Verantwortlichen der Zustellbasis Wolkersdorf das Gespräch suchen will.

Dass die Post in ihrer Argumentation die Schuld auf die Mitarbeiter abwälzt, ist ein Armutszeugnis. Der Wurm steckt hier eindeutig im System. Es wäre längst an der Zeit, dass sich die Post nicht nur in der Werbung als moderner Dienstleistungsbetrieb präsentiert.