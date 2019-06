Das Thema hat schon seine Berechtigung: In Zeiten, wo Nachhaltigkeit und Umweltschutz langsam zu einem gesellschaftlichen Umdenken führen, sollte auch Mülltrennung im Berndl- Bad möglich sein. Zumindest das Angebot sollte vorhanden sein. Um sich Gehör zu verschaffen, hat die SPÖ dem Bad letzte Woche vier Müllcontainer mit großen Partei-Aufklebern quasi vor die Tür gestellt – wohlwissend, welche Reaktionen man mit der Aktion auslösen würde. ÖVP und Bad-Geschäftsführung konnten sich über die Überraschung nämlich so gar nicht freuen.

Mülltrennung in einer Institution wie dem Bad, das Tages-Spitzenwerte bis zu 4.000 Besucher zählt, setzt Organisation und Planung voraus: Was wird getrennt? Welche Art von Mülleimer machen Sinn? Wieviel Personalkapazität ist notwendig? Dass sich Oppositionsparteien des Mittels des Aktionismus bedienen, ist legitim. Aber in diesem Fall hilft die Investition in die Mülleimer in der Sache halt nicht weiter.