270 Einreichungen aus 143 Gemeinden machten den von der Kultur.Region.Niederösterreich erstmals initiierten Wettbewerb „KOMM:KOMM (KOMMunale KOMMunikation) in Niederösterreich“ zum großen Erfolg. In einem Festakt am 7. Oktober zeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die besten Kommunikationsleistungen aus. Mit drei erfolgreichen Gemeinden erwies sich der Bezirk Korneuburg als besonders kommunikationsstark.

In der Kategorie „Newsletter“ ging der Sieg an die Stadt Korneuburg. Jeden Montag wird über Neuigkeiten und Aktionen informiert. Fast 1.500 Leser, nicht nur in Korneuburg, sondern in ganz Österreich, erfahren so, was in der Stadt los ist. Von der Prozentaktion im Modehaus über Krimilesungen, Gemeinderatssitzungen und Baustellen bis hin zum Bunten Sommer und dem Adventmarkt ist alles mit dabei. „Das gesamte Newsletter-Team ist dankbar für diese Auszeichnung, die uns bestätigt, dass wir mit dieser Art der Kommunika tion auf dem richtigen Weg sind“, ist Stadtrat Matthias Wobornik stolz.

Platz zwei in der Kategorie „Sonderwerbeform“ holte sich Hagenbrunn mit der Veranstaltungsbroschüre und dem Hagenbrunner Tischkalender. Silvia Hickelsberger und Maria Kandlhofer hatten die Idee zur Broschüre. „Die Bearbeitung und Umsetzung machen wir gemeinsam. Unterstützt werden wir von Bürgermeister Michael Oberschil“, erklärt Hickelsberger. In der gleichen Kategorie überzeugte auch Bisamberg und holte sich für den Gemeindekalender Rang drei. „Ausschlaggebend war dafür wohl die kompakte und umfassende Darstellung aller Termine, wo wir auch den Vereinen und Organisationen Platz einräumen“, so Bürgermeister Günter Trettenhahn.