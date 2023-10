130 Besucher bei Premiere von „Die Zukunft liegt im Wilden Westen“

Letzten Freitag ging in Gasthubers Restaurant und Bühne die Premiere von „Die Zukunft liegt im Wilden Westen“, einer Komödie in drei Akten der Komödie Stockerau, erfolgreich über die Bühne. Die zwölf Darsteller und ihr Team hinter der Bühne amüsierten mit ihrem turbulenten Spiel das Publikum köstlich. „Mit 130 Besuchern bei der Premiere sind wir sehr zufrieden“, so Wolfgang Schobl von der Bühne Stockerau.

Zum Stück: Alarmstimmung in der Stadt, denn die Gemeindekasse ist leer – die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind komplett weggebrochen. Mittlerweile ist es sogar so schlimm, dass kommunales Eigentum gepfändet werden soll. Und es regnet sogar in das Rathaus hinein, da kein Geld für die Reparatur da ist.

Somit wird die Gemeinderatssitzung kurzerhand ins Gasthaus „Zum wilden Eber“ verlegt. Genau in dem Moment, als guter Rat teuer und weitere Einnahmequellen nicht in Reichweite sind, erregt ein seltsamer Fund Aufsehen. Bei Bauarbeiten auf einem Spielplatz werden seltsame Dinge ausgegraben, die darauf hindeuten, dass Indianer irgendwann in der Stadt ihre Spuren hinterlassen haben.

So kommt man auf die glorreiche Idee, aus der beschaulichen Gemeinde eine Westernstadt zu machen. Dass dies nicht ohne Widerstände und Komplikationen abgeht, versteht sich von selbst. Nicht alle Bürger möchten die Umgestaltung des Stadtgeschehens mitmachen - egal, wie authentisch man damit auch wirken kann.

Die kommenden Spieltermine sind Freitag, 27. Oktober, und Samstag 28. Oktober, um 19 Uhr sowie Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr im Gasthubers Restaurant und Bühne, Stockerau.