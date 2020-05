ÖVP und SPÖ erschienen mit Mundschutz in Landes- bzw. Parteifarben zur konstituierenden Gemeinderatssitzung, die in den Stadtsaal verlegt worden war. So war für die 37 Gemeinderäte Abstandhalten möglich. Unter der Leitung von Altersvorsitzender Traude Wobornik wurde Christian Gepp (ÖVP) zum dritten Mal in Folge zum Bürgermeister gewählt – mit 32 Stimmen.

Eiszeit seit Tröger-Abgang von der ÖVP

Einen Tag vor dem Start in die neue Legislaturperiode hatte man sich in einem finalen Gespräch mit der SPÖ auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Einer zweiten SPÖ-Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser stand damit nichts mehr im Wege. Sie wurde mit 32 Stimmen gewählt, die erste Vizebürgermeister Helene Fuchs-Moser (ÖVP) erhielt 25 Stimmen.

Drei Monate nach der Wahl hat nun auch die Bezirkshauptstadt eine neue Stadtregierung. Die ÖVP, die bei der Gemeinderatswahl die absolute Mehrheit verteidigen konnte, hat sich mit allen Parteien bis auf die NEOS auf eine Zusammenarbeit einigen können. Bei den NEOS hätte schlicht die Vertrauensbasis gefehlt, begründete Gepp.

Zur Erinnerung: NEOS-Mandatarin Sabine Tröger saß in der letzten Legislaturperiode noch für die ÖVP im Gemeinderat und hat bei ihrem Abgang die ÖVP heftig kritisiert; seitdem herrscht Eiszeit. Man habe den NEOS unter der Voraussetzung, die Stadtregierung zu wählen, angeboten, bei der Initiative „5 für Korneuburg“ mitzumachen, erzählt Tröger, „warum der Bürgermeister trotzdem kommuniziert hat, dass wir nicht dabei sind, weiß ich nicht“.

Jedenfalls werden die NEOS als einzige Fraktion auch nicht Mitglied eines neuen „Lenkungsgremiums“ sein, das provisorisch „Stadtpräsidium“ getauft wurde. Hier sollen parteiübergreifend alle wichtigen Angelegenheiten besprochen werden. „Dieses Gremium wird sowohl laufend als auch bei Bedarf tagen“, kündigt der Stadtchef an.

In letzter Sekunde – einen Tag vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung – hat sich die ÖVP mit der SPÖ in wesentlichen Punkten geeinigt. Man hätte eine gemeinsame Linie gefunden und sich bei den großen Zukunftsprojekten wie Werftentwicklung oder Abfahrt Donau geeinigt, beschreibt Frak tionsobmann-Stellvertreter Martin Peterl. „Im letzten – sehr konstruktiven – Gespräch hat sich herauskristallisiert, dass wird doch eine Basis finden“, erklärt Gepp.

Zur Wahl des Bürgermeisters wollte die SPÖ sich nicht verpflichten lassen, zu kurzfristig sei das ÖVP-Angebot zur Zusammenarbeit gekommen. „In allen vorangegangen Gesprächen wurde uns gesagt, dass wir keinen zweiten Vizebürgermeister bekommen, 24 Stunden vorher heißt es dann ‚Friss oder stirb‘“, erinnert Peterl. Dennoch wolle man die Hand zur Zusammenarbeit gerne annehmen, betont er.

In vier Verhandlungsrunden wurde mit den Grünen ein Arbeitsübereinkommen geschmiedet. Dafür durfte sich die ÖVP der Stimme der Grünen-Fraktion sicher sein. Die Eckpfeiler der Zusammenarbeit bilden die Umsetzung des Klimamanifests und die BürgerInnen-Beteiligung. „Es bleibt aber Raum für konstruktive Oppositionspolitik“, betont Grünen-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum.

Auch mit der FPÖ hätte man inhaltliche und persönliche Übereinstimmungen gefunden, so der Stadtchef. „Nach außen sichtbar ist dies zum Beispiel daran, dass ich in Ausschüssen vertreten bin und auch die Wahl des Bürgermeisters unterstützt habe“, unterstreicht FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl.

Ein besonderes Anliegen war der FPÖ der Erhalt der Augustinerkirche als sakrale Einrichtung. „Auch die ÖVP wird für die Erhaltung in der jetzigen Form eintreten“, berichtet Keyl. Bürgermeister Gepp erinnert, dass die Stadtgemeinde nicht Eigentümerin sei: „Wir können nicht entscheiden, was die Diözese macht.“