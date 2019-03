Die SPÖ fordert endlich Klartext in Bezug auf die Kosten der schulischen Tagesbetreuung. Wie berichtet, würden die Tarife um 48 Prozent steigen, sollte das Land NÖ die Förderung streichen. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. Die Fünf-Tage-Woche würde dann 187 Euro kosten statt wie bisher 133 Euro. Vorsorglich hatte die Stadt den Eltern bei der Schuleinschreibung eine Information mit dieser Preissteigerung ausgehändigt. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, wie VP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser damals betonte.

SPÖ fordert Konzept der sozialen Staffelung

Die SPÖ macht nun erneut Druck. SP-Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser fordert von der ÖVP ein Konzept einer so-zialen Staffelung, sollte das Land NÖ die Förderung nicht mehr ausschütten. „Wenn diese nun wegfällt und wir in der Stadt kein Konzept vorliegen haben, können sich viele Eltern in Korneuburg die schulische Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder schlichtweg nicht mehr leisten“, so ihre Befürchtung.

Dass es soweit nicht kommen wird, davon ist Fuchs-Moser (VP) überzeugt: „Ich persönlich gehe davon aus, dass es die Förderung wieder geben wird“, sagt sie, ohne noch eine offizielle Zusage in Händen zu halten. Über die Forderung eines Konzepts zeigt sich die VP-Vizestadtchefin aber verwundert, liegt der Bildungsausschuss doch in SPÖ-Händen. „Ein Konzept hat der zuständige Stadtrat zu erarbeiten“, verweist sie, „das war bis Dezember Peterl, jetzt ist es Fürhauser.“ Die Forderung nach einem Konzept hätte Fürhauser an sich selbst zu richten, spielt sie den Ball zurück.

Eine soziale Staffelung der Gebühren im Falle eine Nicht-Förderung kann sich Fuchs-Moser nicht vorstellen. „Die Tarife liegen selbst dann noch immer unter jenen der Horte“, gibt sie zu denken, dass die Horte dann ebenfalls eine Subvention der Stadt fordern könnten. „Kinderbetreuung kostet eben Geld“, hält sie fest.