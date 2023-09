Fokus auf Fußgänger bringt Langenzersdorf VCÖ-Mobilitätspreis

Schöne Auszeichnung für Langenzersdorf: Die Marktgemeinde erhielt letzte Woche vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den Mobilitätspreis Niederösterreich 2023 in St. Pölten überreicht. Beeindrucken konnte man mit dem Fußverkehrskonzept und setzte sich damit gegen 41 Konkurrenten aus ganz Niederösterreich durch.

Unter Einbindung der Bevölkerung hat die Gemeinde das Konzept entwickelt. Es gibt Lückenschlüsse von Geh- und Radwegen, Verkehrsberuhigung im Umfeld der Volksschule sowie mehr Bäume und Grünflächen im Straßenraum für mehr Schatten auf Gehsteigen.

Gehen ist die gesündeste, klimafreundlichste, sozialste und kostengünstigste Form der Mobilität, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ. 15 Prozent ihrer Alltagswege legen die Niederösterreicher zu Fuß zurück. Das Potenzial für das Gehen ist groß: Jede zehnte Autofahrt ist in Gehdistanz. „Belebte Straßen und Ortszentren mit vielen Fußgängern stärken die lokale Wirtschaft. Je attraktiver die Verkehrsflächen für das Gehen und Radfahren, umso größer die Motivation sie zu verwenden und das Auto stehen zu lassen“, heißt es von Seiten der Gemeinde.

„Noch nie in unserer Geschichte gab es in der Mobilität so viele Neuerungen, so viel Innovation wie heute. Und das ist gut so. Denn wir brauchen sie, damit unsere Mobilität umweltverträglicher, sozialer und platzsparender wird. Global denken, lokal handeln ist aktueller denn je. Die Zukunft ist jetzt zu gestalten. Der heurige Sommer hat drastisch vor Augen geführt, dass sich die Klimakrise verschärft und der Treibhausgas-Ausstoß rasch reduziert werden muss", betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.