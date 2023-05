Akkordeon-Klänge und mehr im Festsaal von Langenzersdorf

Die Gemeinderätinnen Ingeborg Treitl, Karin Kapeller und Rositha Lehner, allesamt im Langenzersdorfer Kulturausschuss vertreten, holten das „Ensemble d Akkord“ in den großen Festsaal. Mit ihrem neuen Programm „Akkordeon plus …“ zogen sie die Besucher in ihren Bann.

Unter der musikalischen Leitung von Margarete Gebauer zauberten sie mit Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40/1. Satz, Josef Schrammels „Die Nußdorfer“ oder etwa „Henry Mancini in Concert“ aus ihren Köchern. Unter den Ehrengästen befand sich Werner Weibert, seines Zeichens Präsident des österreichischen Harmonikaverbandes. Ebenso nahm Professorin Silvia Zobek, künstlerische Beirätin des Harmonikaverbandes und Gesangsverein Neulengbach, Platz.

Das „Ensemble d'Akkord“ wurde nach dem Ableben von Professor Otto Fechner im Jahr 2016 gegründet, um ein Gedächtnis-Konzert für den geschätzten Lehrer zu veranstalten. Dieser großartige Erfolg bei diesem Konzert bewegte dazu, die Ensembletätigkeit weiterzuführen. Unterstützt werden die Akkordeons von einer Querflöte, einem Saxophon, einer Tuba sowie einem Fagott.

