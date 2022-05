Flying Pickets in Korneuburg: Niemand blieb auf seinem Platz

Werbung

Zugegeben, die englische A-Kapella-Band„The Flying Pickets“ mag den Jüngeren nicht allzu viel sagen, überzeugte aber am Ende gerade diese Klientel mit einem breiten Spektrum, das sich über etliche Jahrzehnte der Musikgeschichte zog, darunter auch mit Hits von Robbie Williams mit „Let me entertain you“, oder den Hit „Englishman in New York“ von Sting, den die Sänger in „Korneuburg“ abänderten. Den größten Erfolg der Band lieferten sie aber erst am Ende mit dem Ohrwurm „Only You“ ab, bei dem es das Publikum nicht mehr auf ihrem Platz hielt.

Dass hier tatsächlich echte Weltstars in Korneuburg zu Gast waren, konnte man in keiner Sekunde bezweifeln. Jeder Ton saß, die fünf Engländer ergänzten sich in allen Tonlagen perfekt und die Instrumente, virtuos von Zunge und Gaumen imitiert, ließen ein Orchester in keiner Weise vermissen.

