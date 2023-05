Musikschüler begeisterten am Bauernmarkt

Wie gewohnt fand am Samstag in der Trift der Bauernmarkt statt, diesmal war er aber besonders. Viele Besucher waren gekommen, um Brote, Gemüse, Früchte, Fleisch und andere Produkte aus der Region zu kaufen. Der Höhepunkt war aber der Tag der Musikschulen, die Schüler der Musikschule Weinviertel Mitte spielten beim Bauernmarkt groß auf und zeigten ihr Talent. Unter der Leitung von Reini Hofbauer und Charlie Schöffmann spielten sie Songs wie „Welcome to the World“, „One o‘clock Rock“ und viele weitere.

Lisi Kohlfock vom Bauernmarkt war sehr zufrieden, sie erzählte der NÖN auch vom nächsten Highlight: Am Samstag, 13. Mai, feiert der Bauernmarkt Großrußbach den 28. Geburtstag. Kohlfock und alle Standler würden sich freuen, wenn wieder viele Besucher vorbeikommen, um gemeinsam zu feiern. Öffnungszeiten des Bauermarkts: immer samstags zwischen 9 und 12 Uhr.

