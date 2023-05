Oliver Haidt begeisterte Stockerauer Publikum

Der in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannte Schlagerstar Oliver Haidt sorgte für eine volle Hütte in Gasthubers Restaurant und Bühne in Stockerau. Uli und Joachim Gasthuber gaben schon lange vor dem Beginn bekannt, dass das Konzert restlos ausverkauft ist.

Haidt hatte alle bekannten Songs für die vielen Besucher im Gepäck dabei: „Engel 07“, „I will lebn“, „Komet“ und alle anderen. Er rockte rund drei Stunden die Bühne. Die Besucher tanzten und sangen, was das Zeug hielt. Am Ende stand er für Fotos und Autogramme zur Verfügung, er beschenkte wiederum alle Frauen aufgrund des Muttertags mit Rosen. Es war ein gelungener Abend, der hoffentlich bald wiederholt wird.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.