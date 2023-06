„Summertime“ im Pfarrhof

Auch in diesem Jahr präsentiert das Ensemble Neue Streicher mit „Summertime“ eine neue Sommerproduktion. Der Club Hausleiten bringt wieder den Trompeter Freddy Staudigl und Solisten des Ensemble Neue Streicher in den Pfarrhof.

Dieses bereits 15. Crossover-Programm bringt „Hits“ aus vier Jahrhunderten in Spezialarrangements, die für diese Besetzung entstanden sind. Musik im und rund um den Sommer von Vivaldi über Mozart und Carmen bis hin zu Piazzolla, Gershwin, Beatles, Queen und auch Falco stehen am Programm. Die Trompete steht immer wieder im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens und die Musiker führen durch das Programm bei dem das Publikum in das Geschehen mit einbezogen wird.

Termin: am 24. Juni ab 19.30 Uhr im Pfarrhof, nähere Infos gibt es bei Herby Kalser unter 0660/7303900.