Korneuburger Gwölb-Festspiele locken mit tollem Programm

Mit einem gewaltigen, dichten und abwechslungsreichen Programm startete das Korneuburger Szene-Lokal Gwölb in den Herbst. In der schmucken Laube des Gastgartens ging es letzte Woche so richtig los. Unter dem Titel „Klassik trifft Wienerlied“ zeigte Organisator und Gwölb-Chef Alexander Sofer wieder einmal sein großes Wissen in puncto Publikumsnerv.

Die Laube war bis auf den letzten Platz gefüllt und man unterhielt sich bestens. Kein Wunder: Mit Gottfried Baldaszti stand ein waschechter Tenor der Wiener Staatsoper auf der Bühne. Er verstand es, die Gäste nicht mit exzentrischen Arien zu quälen, sondern mit durchaus populären Weisen zu begeistern. Adäquat dazu das Wienerlied-Duo Fritz Oslansky und Helmut Schneeweiß, denen Wiener Musik und Wiener Humor förmlich im Blut liegt. Ihr „Herrgott aus Sta“ rührte zu Tränen.

Klassik trifft Wienerlied: Das Duo Fritz Oslansky und Helmut Schneeweiß mit Staatsopern-Tenor Gottfried Baldaszti. Foto: Preineder

Einen Tag später, am Tag der offenen NÖ-Bühnenwirtshäuser, ging es mit Songs der Stones, Clapton oder auch Springsteen, um nur einige zu nennen, schon etwas lauter zu. Die „Donaukarpfen“ vulgo Marcus Agnoletti, Ronald Schrammel, Franz Peger und Manfred Mayerhuber interpretierten die Texte in österreichischer Mundart und - teils der Zeit entsprechend - aktualisiert. Unter den Gästen auch gesehen: Der Organisator des Konzertzyklus „Sommerterrasse“ und Radio-Korneuburg-Redakteur Martin Grünbeck sowie sein Kollege Jens Merkötter. Übrigens: Beide Konzerte fanden bei freiem Eintritt statt.

In dieser Tonart geht es bereits am 5. Oktober weiter, wenn das Trio „Café Kaboom“ zu Gast sein wird. „Mister Fingerpicking“ Peter Ratzenbeck wird am 10. Oktober und die „One Night Band“ am 12. Oktober erwartet. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Reservierungen unter gwoelb@gwoelb.com oder 02262/71047.