ABC-Abwehrzentrum bereitet Masken wieder auf .

Das Kompetenzzentrum des Österreichischen Bundesheeres in Korneuburg für atomare, biologische und chemische Bedrohungen hat mit den vorhandenen Dekontaminationsgeräten des Bundesheeres eine Wiederaufbereitungsmethode für FFP-2 und FFP3 Masken entwickelt und geht ab sofort am Standort des ABC-Abwehrzentrums in der Dabsch-Kaserne in Produktion.