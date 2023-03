ABC-Abwehrzentrum: Hoffen auf Investitionsschub

Der jüngste Einsatz der AFDRU-Einheit des Bundesheers im Erdbebengebiet in der Türkei hat wieder einmal gezeigt: Es ist nicht optimal, dass sich der Stützpunkt im ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg befindet, das Equipment aber in einer Halle in Stockerau lagert. Geht es nach dem Wunsch von Jürgen Schlechter, Kommandant des ABC-Abwehrzentrums, dann soll es noch heuer einen Spatenstich für den Neubau einer Halle am Kasernenareal in Korneuburg geben.

Für Jürgen Schlechter, Kommandant des ABC-Abwehrzentrums, hat der Neubau einer Halle für Ausrüstungsgegenstände am Kasernenareal Priorität. Foto: KANIZAJ Marija-M., KANIZAJ Marija-M. | 2018

„Wir müssen jeden Gegenstand zuerst nach Korneuburg bringen“, schildert Schlechter, „das ist ein Zeitfaktor bei einem Erdbebeneinsatz.“ Auch wären die Gegebenheiten in Stockerau nicht optimal. Die Halle ist relativ klein, die Ausrüstung kann nicht so gelagert werden, dass sie rasch für einen Flug transportfähig gemacht werden kann. Der Auszug hätte auch für die Stadt Stockerau einen wesentlichen Vorteil: Sie würde das Grundstück dringend für die Errichtung eines Kindergartens käuflich erwerben wollen. Schlechter geht bei dem Projekt von Investitionskosten von drei bis fünf Mio. Euro aus.

Beim Empfang der AFDRU-Helfer am Korneuburger Hauptplatz hat Ministerin Klaudia Tanner eine Investition von 716.000 Euro in die Dabschkaserne versprochen. Vorgesehen ist diese Summe aber in erster Linie für Adaptierungsarbeiten und den Ausbau der Resilienz, also die Ressourcen für Krisenbewältigung – auch im Fall eines Blackouts.

Das Kasernengebäude wurde Ende der 60er-Jahre gebaut, ist „aber grundsätzlich gut erhalten“, sagt der ABC-Kommandant. Was die Infrastruktur betrifft, sei die Situation durchwachsen: „Hier sind wir in Niederösterreich im Vergleich mit anderen Garnisonen eher Schlusslicht“, so Schlechter.

Ganz oben auf der Wunschliste steht neben der Halle der Neubau einer Werkstatt samt Werkstattausrüstung um etwa 10 Mio. Euro. „Das Projekt ist seit etwa 20 Jahren beantragt und geplant, aber noch immer nicht genehmigt“, bedauert er. Ohne eine moderne Werkstatt könne auch das moderne Gerät nicht ordnungsgemäß und in der notwendigen Zeit instandgesetzt werden, veranschaulicht er die Folgen der jahrelangen Verzögerung und ergänzt: „Wir haben jetzt schon teilweise monatelange Wartezeiten in der Materialerhaltung.“

Auch ein zusätzliches Unterkunftsgebäude für bis zu 200 Personen wird für die Zukunft benötigt, denn: „Unsere Zwölf-Personen-Zimmer und die Unterbringung der Soldatinnen entsprechen bei Weitem nicht den bundesheerinternen Raumbedarfsrichtlinien.“

Thema ist für Schlechter auch der Ausbau der erneuerbaren Energie am Kasernengelände. Doch obwohl er seit Jahren Projekte für Photovoltaik, Windenergie oder Geothermie beantrage, gebe es bis dato noch nicht einmal eine Planung in diese Richtung, sagt Schlechter zerknirscht.

