Wie in der aktuellen Ausgabe berichtet, strengte das Duo eine 20-prozentige Beteiligung in der Höhe von 120.000 Euro für ihr Startup an. Die Idee: „RocktheBilly“ ist ein Tanz-Fitnessprogramm, das sich aus mehreren Tanzrichtungen zusammensetzt. Taumberger und sein Team bilden dazu Instruktoren in den deutschsprachigen Ländern und auch Holland in diversen Tanzrichtungen aus, die dann selbst Kurse durchführen können. Das Spezielle daran: Es handelt sich um Einzel- und Gruppentanz, also ohne Partner.

„Vielleicht waren wir mit unserem TV-Auftritt ein bisschen zu früh dran. Bei der Bewerbung hatten wir knapp über 500 Instructoren ausgebildet, jetzt ist die Zahl aber schon rasant gestiegen“, meint Taumberger die Beweggründe der "Löwen" zu wissen. Und er glaubt trotz Absage weiterhin an seine Idee: „Wir werden unser Konzept weiter durchziehen – und unsere Performance, wurde von allen auch sehr gelobt.“