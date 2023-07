Absage für Uni-Projekt am Korneuburger Werftgelände

Die Stadtgemeinde Korneuburg hatte schon lange das Ziel, im Werftprojekt einen Bildungsstandort zu etablieren, nach vielen Terminen wurden die Gespräche mit der von der Soros-Stiftung finanzierten Privatuniversität „Central European University“ intensiver - die NÖN berichtete:

Im Sommer Duell um Universitäts-Standort in Korneuburger Werft

Schließlich hat sich eine Bietergemeinschaft rund um Strabag Real Estate, Vivit Immo, Architekten Maurer & Partner und der Stadtgemeinde Korneuburg, die als Baurechtsgeber fungiert hätte, gebildet. Mit dem gemeinsam entwickelten Projekt schaffte es die Bietergemeinschaft auf die Shortlist. „Der Standort, der direkt am Wasser neben der Donau liegt und von den zahlreichen Möglichkeiten in den umliegenden Freiräumen profitiert, bot klare Vorteile im Wettbewerb. Die Möglichkeit, einen Campus auf einer unberührten Fläche zu entwickeln, war ebenfalls ein Pluspunkt“, resümiert Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate.

Dennoch kam kürzlich die Absage an die Werft als Standort. „Klarerweise sind wir enttäuscht über die Entscheidung, dass unser Projekt nicht weiterverfolgt wird“, meint Größ. Auch Bürgermeister Christian Gepp zeigt sich zerknirscht: „Wir haben viel Energie und Engagement in das Projekt investiert. Natürlich sind wir im ersten Moment enttäuscht. An dieser Stelle möchte ich mich aber bei allen Projektpartnern für die großartige Zusammenarbeit bedanken. Wir werden unseren Plan, die Werft Korneuburg gemäß dem Motto ,Alte Werft, neue Ideen' weiterzuentwickeln, nicht aufgeben und weiter vorantreiben.“

Die unerwartete Absage habe keinen Einfluss auf die nächsten Schritte in der weiteren Entwicklung, betont man vonseiten des Stadtentwicklungsfonds (Sefko). Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) läuft weiterhin, während Raumordnungsverträge vorbereitet werden.