Adventmarkt: „Es wird fast so wie früher“

Ab 26. November darf man sich wieder auf Kunsthandwerk, Punsch, Glühwein und kulinarische Schmankerln freuen. Der Adventmarkt wird ähnlich wie vor der Pandemie aufgezogen, „aber doch nicht ganz“, wie Bürgermeister Christian Gepp verrät. Christian Fetz und das Stadtmarketing haben gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet. „Wir haben ein bisschen was herausgefiltert, was in den letzten zwei Jahren gut funktioniert hat“, sagt der Stadtchef.

So wird es heuer einen Getränkestand weniger geben, dafür investiert man in das Rahmenprogramm. „Da wollen wir die Qualität nach oben schrauben“, so Gepp. Aus Energiespargründen wurden die Öffnungszeiten auf Donnerstag bis Sonntag eingeschränkt.

Auf die Kinder warten Alpakas, ein Karussell und ein Kinderprogramm. Die musikalischen Highlights können sich sehen lassen: So bringen der „Longfield Gospel Chor“, der „TU Chor Wien“ und der „V.O.I.C.E Vienna Pop & Jazz Choir“ ebenso weihnachtliche Stimmung in die Stadt wie regionale Musikgruppen, angefangen von der Musikschule Korneuburg bis hin zu den Leobendorfer Brasshoppers, der Stadtmusik und der Bigband Korneuburg. Freuen darf man sich zudem auf die Jones Singers, den „Voice & Rhythm Popchor“ sowie Markus Neugebauer und Sandra Bell.

Einer der vielen Höhepunkte wird der Besuch des Nikolaus sein, der am 6. Dezember um 17.30 Uhr natürlich mit vielen kleinen Geschenken anreisen wird. Kunstsinnige kommen von 9. bis 11. Dezember im Rathaus voll auf ihre Rechnung. Im Rahmen des Kunsthandwerkmarkts werden an die 25 Aussteller und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Puppentheater und Bastelstationen im Rathaus erwartet.

Dank des von der Sparkasse unterstützten „Korneuburger Weihnachtsbonus“ kann man auch heuer wieder seine in der Stadt getätigten Einkäufe zurückgewinnen. Gewinnkarten liegen ab 15. November im Stadtmarketing und in der Sparkasse auf. Für die Kinder interessant: Sie können am Hauptplatz ihre ganz persönlichen Briefe an das Christkind in den Weihnachtspostkasten einwerfen. Nach der vorweihnachtlichen Besinnlichkeit folgt dann am 31. Dezember die große Silvesterparty am Hauptplatz.

