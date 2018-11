Bis Donnerstag läuft noch die Jungweinwoche, ab 23. November wird es dann weihnachtlich: Der Adventmarkt öffnet mit zahlreichen Neuerungen. Das Stadtmarketing als Organisator hat auf die Kritik im Vorjahr reagiert. Die Verantwortlichen mussten sich vor allem nachsagen lassen, dass es nicht genug Angebote für Kinder gäbe. Auch die Bühne ist auf Wunsch der Bevölkerung wieder auf ihren angestammten Platz zurückgekehrt. „Wir wollten etwas Anderes probieren“, verteidigt Stadtrat Andreas Minnich die Versuche im letzten Jahr.

Heuer beschreitet man ganz neue Wege. Der Kinderzug, dessen Fehlen im letzten Jahr den Shitstorm ausgelöst hatte, fährt heuer auf der Rathausterrasse. Als Hingucker wird neben dem Christbaum erstmals ein nostalgisches Kinderkarussell aufgestellt. „Uns war es wichtig, Ablenkung für die Kinder zu bieten, während sich die Eltern am Punsch erwärmen“, beschreibt Minnich den Hintergedanken.

Wer denkt, es sei einfach, ein Karussell zu platzieren, der irrt. „Wir haben wirklich um jeden Zentimeter gekämpft“, erzählt Andrea Riefenthaler vom Stadtmarketing über die Herausforderung. Ausgeweitet wurde auch das Programm für Kinder: Jeden Donnerstag und Sonntag werden Ponyreiten und ein Streichelzoo angeboten. Zum Kekse backen lädt die Bäckerei Geier jeden Freitag in ihren Backshop.

Gemeinsames Singen als „witzige Idee“

Eine neue Idee wird jeden Donnerstag zu hören sein. Jung und Alt sind ab 16 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen im Rathaus eingeladen. Die Texte werden ausgeteilt, der Spaß steht im Vordergrund. „Es soll einfach eine witzige Idee sein“, freut sich Minnich schon auf die ersten Klänge.

Ganz neu sind auch die Verkaufshütten, die nach 30 Jahren ersetzt werden mussten. Wie berichtet, investiert die Stadt heuer auch in die Weihnachtsbeleuchtung. Der Lichtervorhang vor dem Rathaus erstrahlt nach einigen Jahren Pause wieder, genauso wie das Sternenzelt in der Lebzeltergasse. Für die Wiener Straße wurden Sterne, für die Stockerauer Straße ein Überhang angekauft. Die Lampen der großen Engel – insgesamt zwei Kilometer Kabel – wurden auf LED umgestellt. „Wir wollen mehr Licht in die Stadt bringen“, sagt Minnich.