Der Bahnübergang am Scheibenstand ist bekannt für seine langen Wartezeiten vor dem Schranken. Pkw-Lenker Roland Kneissl ist in Richtung Landesgericht losgefahren, wenige Sekunden bevor das Rotlicht der Schrankenanlage erloschen ist. Dafür hat er eine Anonymverfügung von der Bezirkshauptmannschaft Kor neuburg in der Höhe von 60 Euro erhalten.

„Das ist lächerlich, das ist kleinlich und maßlos übertrieben“, findet er, „und gleichzeitig eine Entmündigung der Bürger“, setzt er nach. Er sehe ein, dass man nicht bei Rot in eine Kreuzung fährt, weil Querverkehr kommen kann, „aber ich habe noch nie gehört, dass zwischen dem Aufgehen eines Schrankens und dem Erlöschen der Lichter noch ein Zug gekommen wäre“, untermauert er seinen Standpunkt.

„Aufgezeichnet wird, ob Straßenverkehrsteilnehmer die Haltelinie überfahren, wenn die Lichtzeichen beim Bahnübergang Rot zeigen“ÖBB-Sprecher Christopher Seif

Seit ein paar Jahren gibt es Rotlichtüberwachungsanlagen an bestimmten Eisenbahnkreu zungen. Die Sicherungsart wird durch die zuständige Eisenbahnbehörde bei einer Verhandlung individuell festgelegt. Wie ÖBB-Sprecher Christopher Seif erklärt, erfolgt die Auswahl der Kreuzungen danach, ob es bereits zu Unfällen gekommen ist und ob es häufig zur Missachtung von Verkehrsregeln kommt. „Aufgezeichnet wird, ob Straßenverkehrsteilnehmer die Haltelinie überfahren, wenn die Lichtzeichen beim Bahnübergang Rot zeigen“, so Seif.

Geht es nach Kneissl, müsste differenziert werden, „ob ich bei Rotlicht in die Schrankenanlage einfahre, dabei könnte ich schlechtestenfalls zwischen den Schranken zum Stehen kommen, oder ob ich ein paar Sekunden zu früh wegfahre, dabei kann nämlich gar nichts passieren“, findet er.

Trotz aller Vorkehrungen nehmen viele Autofahrer ihre Verantwortung zu wenig ernst, bedauert Seif: „Mit Nachdruck muss betont werden: Nichts entbindet den einzelnen Straßenverkehrsteilnehmer von seiner Verpflichtung, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten.“ Züge hätten je nach Geschwindigkeit Bremsweglängen bis zu 1.000 Meter, erinnert er. „Und ich wüsste nicht, warum ein Überfahren einer roten Ampel bzw. ein Einfahren in einen Kreuzungsbereich bei ‚Rot‘ an einer Eisenbahnkreuzung erlaubt sein sollte, im Straßenverkehr aber nicht.“

Wie oft es an der Kreuzung Am Scheibenstand zu derartigen Übertretungen kommt, konnte Seif nicht beantworten, weil weder Auswertungen über das Ausmaß der Überschreitungen noch Personendaten von der Polizei aus Datenschutzgründen weitergegeben werden dürfen. „Sie liegen daher auch den ÖBB nicht vor“, erklärt er.

Kneissl wurmt aber auch, dass er die Anonymverfügung erst sieben Wochen nach dem Vergehen erhalten hat. „Man stelle sich vor, jemand wohnt in der Nähe des Bahnübergangs und muss diesen täglich überqueren. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Anonymverfügungen in dieser Zeit zusammen gekommen wären.“ Er vermutet dahinter eine „Geldbeschaffungsak tion“: „Vielleicht um die Coronamaßnahmen zu finanzieren, das wäre eine Erklärung.“