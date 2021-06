Thomas und Sissy Sauer aus Korneuburg sind verärgert. Sie sehen nicht ein, dass sie während des Ladens ihres Elektroautos in der Kurzparkzone am Hauptplatz zusätzlich auch noch Parkgebühren entrichten müssen. Noch dazu wenn die E-Zapfsäule der EVN oft defekt ist, wie es auch am Freitag vor einer Woche der Fall war, schildern sie.

Defekte Zapfsäule kostet Zeit und Geld

Erst nach dem Anruf bei der Service-Line des Betreibers funktionierte die E-Tankstelle wieder reibungslos, aber das kostete ebenfalls Zeit und somit Parkgebühren, geben die beiden zu denken. „Für zwei Stunden Ladezeit bezahle ich fünf Euro für den Strom und zusätzlich zwei Euro und 40 Cent fürs Parken“, schütteln sie den Kopf.

„In Tulln und St. Pölten tankt man ohne Parkgebühr“, rechnet Thomas Sauer den „Aufschlag“ von 48 Prozent vor und vergleicht mit anderen Städten. Eine volle Ladung für den Tesla dauert laut Sauer in Korneuburg vier Stunden, das wären dann vier Euro und 80 Cent Parkgebühr. Bis zu drei Stunden Ladedauer erlaubt die Kurzparkordnung.

Gebühr soll Ladestation für Tank-Kunden frei halten

Für ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp und Stadtrat Hubert Holzer ist die Gebühreneinhebung gängige Praxis, da die Tankstelle ja schließlich auch Fläche in der Kurzparkzone verbraucht, kontern sie auf Anfrage der NÖN.

Wer Strom tankt, muss auch Parkgebühren bezahlen. NOEN

Mit der Gebühr will man auch erreichen, dass die aufgeladenen Fahrzeuge die Ladestation für andere Tank-Kunden frei machen und die Ladefläche nicht als Dauerparkplatz missbraucht wird.

Bauamtsleiter Wolfgang Schenk kann in diesem Zusammenhang verkünden: „Eine zusätzliche E-Tankstelle ist am Sefra-Parkplatz geplant, das wird eine EVN-Schnellladestation.“

Wenn die Schnellladestation am Sefra-Parkplatz in Betrieb ist, würden sich dort automatisch die Parkgebühren senken.