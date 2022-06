Alte Bäuerliche Fachschule wird teilweise abgerissen

Werbung

Das Projekt „Bäuerliche Fachschule“ nimmt Formen an. Ein Teil des zweiteiligen Gebäudekomplexes wird geschleift, der andere saniert. „Wir stehen kurz vor der Einreichung“, sagt Bürgermeister Christian Gepp. Detailinformationen für die Bevölkerung sind noch im Laufe des Monats Juni geplant. Im Herbst könnten die Bauarbeiten starten.

Der linke Gebäudeteil wird abgerissen, stattdessen entsteht ein Generationenbau auf vier Ebenen. Die unterste Ebene – halb unterkellert, aber mit Tageslicht – ist für Vereine vorgesehen. Auch ein Veranstaltungsraum soll Platz finden. Ein viergruppiger Kindergarten und der Hort werden im Erdgeschoß untergebracht, während der ersten Stock neue Heimstätte für die Sozialstation des Hilfswerks und eine Sozialabteilung des Landes werden soll.

Betreutes Wohnen ist angedacht

„Eventuell bleibt noch eine Freifläche für eine Arztordination“, überlegt der Stadtchef. Die zweite und dritte Ebene ist Wohnungen vorbehalten, wobei das Modell des betreubaren Wohnens angedacht ist. „Aber nicht nur für ältere Menschen“, wie Gepp betont, „sondern für alle mobilitätseingeschränkten Personen“.

Der rechte Teil der ehemaligen Fachschule, wo sich derzeit das Hilfswerk befindet, wird saniert. Hier sollen die Volkshochschule und weitere Vereine einziehen. Die Gartenflächen bleiben, der Bau rückt aber näher zur Straße. Auch wesentlich mehr Parkplätze als bisher sind vorgesehen. Geht alles nach Plan, könnte alles bis 2024 fertig sein.

Zwei provisorische Kindergartengruppen werden für rund zwei Jahre in Containern in der Nähe der Allgemeinen Sonderschule untergebracht. Der viergruppige Kindergarten, der in der alten Fachschule entsteht, wird dann nach jenen in der Fischerzeile, im Augustinergarten, am Generationenweg und in der Josef-Dabsch-Straße der fünfte in der Stadt sein. Die derzeitigen Einrichtungen zählen insgesamt 21 Gruppen, eine ist im Jugendheim untergebracht.

