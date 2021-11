Alternativen für die Vorweihnachtszeit

„Die Situation ist herausfordernd, die Covid-Zahlen explodieren zurzeit. Wir wissen wirklich noch nicht ganz genau, wie wir den heurigen Adventmarkt gestalten können“, ist Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich beinahe schon genervt, wenn er an die Corona-Zahlen denkt.

Es soll zwar einige Marktstände geben und im Rathausinnenhof auch Punsch und Glühwein ausgeschenkt werden, wie es aber mit dem kulturellen Angebot aussieht, dafür hat er bis jetzt noch keine Daten. „Wir haben schon etliche Gruppen und auch Chöre kontaktiert, müssen aber noch zuwarten“, sagte er. „Sprich: Fix ist nix.“

So wie vor der Pandemie wird es dieses Jahr also nicht werden. Dafür springen jetzt die Gastronomen ein. „Das Herzog Leopold“ startet bereits am 18. November mit einem kleinen, aber feinen Adventmarkt im bereits weihnachtlich dekorierten Innenhof. „Es wird Punsch und Glühwein geben, dazu auch Feuerflecken. Wir versuchen, so richtig Stimmung aufzubauen“, freut sich Inhaber Michael Bohdal schon auf die Eröffnung. Dabei helfen soll auch die passende Musik aus der „Konserve“.

„Zauber in der Laube“ ab 1. Dezember im Gwölb

Auch Alexander Sofer vom benachbarten Gwölb eröffnet pünktlich am 1. Dezember seinen „Zauber in der Laube“. Heizstrahler und Decken sollen den Besuchern eine gemütliche Atmosphäre vermitteln. Ein kleiner, aber sehr feiner Adventmarkt sorgt ebenso für vorweihnachtliche Stimmung wie Künstler, die die verschiedensten handwerklichen Produkte aus Österreich feilbieten werden. Dazu gibt es Punsch.-bp-