Am Pfarrball wurde gelacht und getanzt

Der Korneuburger Pfarrball lockte mit seinem „Tanz in den Sommer“ zahlreiche Besucher an und die Musiker von „Burning sun“ sorgten für den Rhythmus bei den Tänzern. Neben dem Hausherrn Stadtpfarrer Stefan Koller waren Pfarrvikar Ignatius Sutel, Pfarrgemeinderäte wie Klaus Michal und Peter Schindler, Bürgermeister Christian Gepp, Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser und Gemeinderäte verschiedener Couleurs in Feierlaune.

Die katholische Jugend eröffnete mit zehn Tanzpaaren den Ball und lieferte mit Sketches wie Schachfiguren, Aquaaerobic, Köchen und Ratten sowie Boxern eine humorvolle und abwechslungsreiche Mitternachtseinlage. Peter Schindler versteigerte gekonnt die Erdbeer-Vanille-Schokotorte, die das Team Bernadette Haider-Wittmann/Hubert Keyl ergatterte.

