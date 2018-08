Siegfried Axt hat seine Hobbys zum Beruf gemacht: Neben seiner ModellBahnWerkstatt richtet er derzeit gerade eine AquariumWerkstatt im Korneuburger Industriegebiet ein. Er baut dort nicht nur Aquarien nach Maß und verkauft Aquarium-Technik, sondern betreibt auch eine Auffangstation für Meerestiere.

"Leute kommen mit einen Kübel und suchen Hilfe. Den meisten ist nicht bewusst, wie groß die Tiere einmal werden können.“

35.000 Liter Salzwasser fassen die Aquarien in der Werkstatt derzeit, 15.000 Liter sollen noch dazukommen. Bunte Meeresfische, darunter auch die aus dem Film „Nemo“ bekannten Clownfische, drehen hier ihre Runden. Ein imposanter Fledermausfisch ist erst kürzlich eingezogen. Den rund 15-jährigen Fisch hat ein klassisches Schicksal ereilt – er ist für das Aquarium seines Besitzers einfach zu groß geworden. Kein Einzelfall, wie Axt bestätigt: „Leute kommen mit einen Kübel und suchen Hilfe. Den meisten ist nicht bewusst, wie groß die Tiere einmal werden können.“

Auffangstationen für Meerestiere sind rar

Seit Jahrzehnten ist Axt, der demnächst von Würnitz nach Korneuburg übersiedelt, Aquarianer und kennt die Probleme, die mit dem Hobby verbunden sind, berichtete er dem NÖ Wirtschaftspressedienst: „Im Wiener Raum gibt es zwar unzählige Meerwasser-Aquarianer, aber für jene, die mit dem Hobby aufhören wollen, gibt es nur wenige Möglichkeiten, Fische, Meerestiere, lebende Steine oder komplette Aquarien bei einer entsprechenden Auffangstation abzugeben.“

Rund 100.000 Euro hat der leidenschaftliche Aquarianer in Umbauten und Neuanschaffungen bisher investiert. Sein Spezialgebiet ist der Bau von Schauaquarien in allen Größen. Im September, sobald alle behördlichen Genehmigungen unter Dach und Fach sind, will er mit dem Verkauf von Tieren und Technik starten.