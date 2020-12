In der Hovengasse wurde vor Kurzem eine bislang noch nicht komplett fertige Grätzeloase platziert. Das blieb nicht unbemerkt, auf Facebook scheiden sich über das geplante Projekt die Geister. Über 100 Kommentare wurden gepostet. Der Tenor: Nicht alle Bürger sind mit dem Standort zufrieden. Man stellt sich zudem die Frage, ob es in Corona-Zeiten überhaupt Sinn macht, solche Treffpunkte aufzustellen.

ÖVP-Stadtrat Alfred Zimmermann ist der Mastermind hinter der Aktion. Die Grätzeloasen bestehen aus Holzbänken und Hochbeeten und sollen zum Verweilen einladen. Ziel der Einrichtungen ist es, Freiräume der Erholung und der Kommunikation zu schaffen (die NÖN berichtete).

„Wir haben den Wunsch nach Grüngrätzeln und Freiräumen zur Erholung und Kommunikation umgesetzt.“ ÖVP-Stadtrat Alfred Zimmermann

Persönlich hätte ihn bis dato noch niemand auf die neue Grätzeloase in der Hovengasse angesprochen, berichtet Zimmermann im NÖN-Gespräch. Die Postings hat er sich mittlerweile aber schon angeschaut. „Die Kommentare zeigen verschiedene Meinungsbilder und sind teilweise auch von den derzeitigen Covid-19-Einschränkungen geprägt“, zieht er Bilanz. Der Stadtrat begrüßt jedenfalls die gezeigte Meinungsvielfalt der Korneuburger: „Sie zeigt mir, dass die Korneuburger sehr daran inte ressiert sind, was in ihrer Heimatstadt passiert.“

Derzeit sieht die Anlage in der Hovengasse trist aus, das soll sich aber bald ändern, verspricht Zimmermann: „Spätestens im Frühjahr werden die Tröge mit der Bepflanzung zu einer blühenden Oase.“

In der ganzen Stadt gibt es mehrere solcher Oasen, und laut den Wahrnehmungen von Zimmermann gäbe es dafür eine große Akzeptanz seitens der Menschen. „Wir haben hier den Wunsch nach Grüngrätzeln und Freiräumen zur Erholung und Kommunikation, der auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung geäußert wurde, umgesetzt.“

Auch im Zusammenhang mit der Attraktivierung des Fußwegnetzes würden diese Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen; die erste wurde übrigens bei der HAK aufgestellt und die Rückmeldungen wären ebenfalls durchwegs positiv gewesen, lässt Zimmermann wissen. Er geht noch weiter: „Insgesamt wollen wir daher in den nächsten Jahren bis zu zehn Grätzeloasen im Stadtgebiet aufstellen.“