„Luxuswohnungen“ sind der SPÖ ein Dorn im Auge. So wettern die Sozialdemokraten gegen die Wohnungen im ehemaligen Landesgericht, die um bis zu 848.000 Euro zum Kauf angeboten werden.

Ähnliche Preise fürchten Vizebürgermeister Thomas Pfaffl und Stadtrat Martin Peterl jetzt auch im Augustinerkloster. „Die schwarze Stadtregierung will das Augustinerkloster verkaufen und dort weitere Luxuswohnungen errichten lassen“, hegt Peterl die Befürchtung. „Was mit den derzeitigen Mietern passieren soll und wo sie leistbare Wohnungen finden sollen, ist völlig unklar“, sagt Pfaffl.

Um die Mieter sorgt sich auch VP-Bürgermeister Christian Gepp – und zwar wegen der Informationspolitik der SPÖ. Man würde sich sehr wohl Gedanken über die Zukunft des Augustinerklosters, das bis auf die Kirche im Eigentum der Stadt steht, machen, „beschlossen ist aber noch gar nichts“, hält er fest. „Bevor wir etwas entscheiden, werden wir mit den Mietern reden“, verspricht er. Den Schritt an die Öffentlichkeit bezeichnet er deshalb als „Frechheit“.

„Beschlossen ist noch gar nichts. Es gibt mehrere Varianten. Bevor wir etwas entscheiden, reden wir mit den Mietern.“ Stadtchef Christian Gepp, ÖVP

„Jeder, der das Gebäude kennt, weiß, dass etwas geschehen muss“, begründet Gepp die Überlegungen. Diese hätten in Gremien wie dem Stadtentwicklungsfonds vorerst abseits der Öffentlichkeit diskutiert werden sollen. „Es gibt mehrere Varianten in der Causa“, verrät der Stadtchef. Der Verkauf an einen Wohnbauträger sei nur eine Option. „Auch eine Sanierung ist denkbar“, beschreibt er den Nachdenkprozess.

Den Verkauf knüpft die SPÖ an Bedingungen. „Wir fordern, dass wenigstens der Gewinn aus dem Verkauf in die Schaffung neuer, geförderter Gemeindewohnungen investiert wird. Denn eine frei finanzierte Wohnung kann man sich in Korneuburg als Normalverdiener nicht mehr leisten“, kritisieren Pfaffl und Peterl. Bei Mieten dürften sechs Euro pro Quadratmeter nicht überschritten werden, fordert die SPÖ.